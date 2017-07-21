В ходе рейдов, проведенных в водоохранных зонах в Среднеахтубинском, Городищенском и Иловлинском районах Волгоградской области, инспекторами облкомприроды изъято у нарушителей 18 насосов и предъявлено штрафов на общую сумму почти 300 тысяч рублей.

С начала мая инспекторы областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводят регулярные рейды в водоохранных зонах, на земельных участках и акваториях рек Бердия, Тишанка, Грачи, Карповка, Лиска, Сакарка и ериков Бугроватый, Гнилой и Каширин в Городищенском, Иловлинском и Среднеахтубинском районах.

Традиционно в летний период объектами внимания проверяющих становятся предприимчивые граждане, индивидуальные предприниматели и организации, которые обустраивают возле рек и озер огороды и теплицы, используя водные ресурсы для полива урожая.

За период с 4 мая по сегодняшний день зафиксированы десятки случаев незаконного использования водных ресурсов. Инспекторы уже изъяли 18 насосов, в прошлом году — 6 таких устройств. В отношении нарушителей составлено почти 60 протоколов об административных правонарушениях. Так, например, в Среднеахтубинском районе одному из фермеров предъявлено сразу три штрафа по 10 тысяч рублей каждый за использование воды из ерика Бугроватый без правоустанавливающих документов. Кроме того, селян нередко наказывают штрафами за захламление водоохранных зон отходами производства и потребления. В общей сложности виновным придется оплатить почти 300 тысяч рублей.

Помимо штрафов, 15-ти нарушителям предъявлен расчет вреда, причиненного водным природным объектам на сумму 206 тысяч рублей. Этот долг они должны добровольно оплатить государству в течение 60 дней. В противном случае дело направят в суд.

Добавим, что в Год экологии в общей сложности будет проведено более двух тысяч рейдовых мероприятий. Только на водных объектах инспекторы планируют организовать почти две сотни обследований.