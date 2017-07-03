Идеальный дрифт по-волгоградски

Навалить, дрифтануть и организовать занос срыв задней оси… Если вы все еще не знаете, что значат эти слова, вы точно пропустили второй ежегодный фестиваль скорости в Волгограде. И зря, ведь волгоградцам, не избалованным профессиональными соревнованиями по автоспорту, было на что посмотреть!

«Чем мужчина отличается от мальчика? Только ценой игрушек! У меня «боевая» машина – Nissan silvia 1992 года. Машина эксклюзивная, но мы ездим «на все деньги», это мое хобби. Дрифт — мужской вид спорта, это мощно и красиво».

Тех, кто считает, дрифт — это красиво, собралось немало. Около ста участников из Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани и Волжского соревновались в трех видах программы: тайм аттак (англ. time attack — прохождение площадки на максимальной скорости — прим. ред.), дрифт (англ. drift — управление машиной в управляемом заносе — прим. ред.) и тюнинг (англ.tuning — техническое усовершенствование внешнего или внутреннего оборудования автомобиля, в том числе деталей интерьера — прим. ред.). Было жарко, и дело тут не в 38 по Цельсию: гонщики жгли резину, не стесняясь, пробивали колеса, сносили систему фиксации времени…

«Фестиваль скорости мы проводим во второй раз. Первый был приурочен к 80-летнему юбилею ГАИ. Теперь мы традиционно проводим соревнования, направленные на пропаганду легального автоспорта и безопасного вождения».

Безопасность на соревнованиях была на высоте. Площадка оборудована согласно всем требованиям, а обязательным условием для участников заезда стало наличие специализированного шлема.

«У меня надежный японец — Toyota Mark 1995 года. У таких машин понятие «старая» отсутствует напрочь, но, в любом случае, для безопасных заездов нужны четырехточечные ремни, специальные сидения, каркас безопасности, шлем и многое другое. Мелочей в этом деле не бывает».

Для автолюбителей ограничений не было. «Автомат» и «механика», «дизель» и «бензин», audi представительского класса, семейные седаны, спортивные автомобили и даже представители отечественного автопрома на равных участвовали в заездах.

«У меня машина 1983 года — классика. Семь лет назад купил ее за 8 тысяч рублей и теперь не могу остановиться. Мне ее жалко продавать, да ее никто и не купит. Вот вы купите? Я продам (смеется). Нет? Вот поэтому я на своей машине езжу постоянно, а не только на соревнованиях. Это семейный автомобиль: и шкаф могу перевезти, и бабушку, и папа без меня ездит».

Дрифт как вид спорта появился в далеких шестидесятых годах в Японии, среди волгоградцев популярность спорта только начинает расти. В городе практически нет специализированных площадок, да и в соревнованиях всероссийского масштаба волгоградские пилоты не замечены, однако любителей надавить на газ немало. Есть среди них женщины и даже семейные пары.

«Мы с женой этим увлекаемся. У меня десятка была, а у нее двенашка, вот мы и развлекались – ездили на выставки. Теперь купили машину для соревнований. Супруга любит тайм атак, а я дрифт. Бюджет машины около 700 тысяч, и она постоянно совершенствуется, а вот по городу она у нас почти не ездит, только для гонок. Я получаю дикий кайф, когда нахожусь за рулем. Адреналин бешеный».



Когда адреналин зашкаливает, непредвиденных ситуаций не избежать. Снести оптический прибор для замеров результатов заезда — не проблема, но организаторы были готовы к любой неожиданности, даже после нелепого казуса соревнования продолжились. Кстати, на удивление зрителей в соревнованиях принимали участие и сотрудники ГАИ, которые тоже не прочь погонять, не нарушая ПДД.

«Мы – водители спецмашин — такие же участники дорожного движения, поэтому сегодня тоже продемонстрируем свое мастерство. Нас руководство в этом поддерживает, выступать здесь на закрытой территории интересно и безопасно. Машина хорошая, на автомате, может быть даже получится выиграть».



Сотрудники ДПС показали класс. Один из кубков достался именно их команде. Однако удивляли на соревнованиях не только участники, но и организаторы. Они совместно с волгоградским политехническим университетом предоставили пилотам уникальную возможность протестировать свой автомобиль на единственном в Южном округе ступичном стенде. Мощностной стенд позволяет наиболее точно и эффективно диагностировать автомобиль и усовершенствовать его, добиваясь максимальных результатов.



Вовремя чинить автомобиль — одна из основных задач ответственного автолюбителя. Кстати, практически все участники — профессиональные автомеханики. Ребята не только получают кайф от скоростной езды, но и самостоятельно следят за исправностью и безопасностью своих машин. Если вы, как и участники заездов тоже считаете себя автомобильным асом, следите за событиями в группе Волгоград Субару Клуб и смело подавайте заявку на участие в следующих соревнованиях.

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Фото: Максим Комарчев, Копаев Алексей, Андрей Аушев

Видео: Александр Блинков

Текст: Екатерина Иванова