Сегодня в Дзержинском районе состоялась тожественная церемония открытия первой паркур площадке в городе, которая была построена при поддержке Благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Открытие проходило в присутствие почетных гостей: главы Волгограда — Андрея Косолапова, Президента Благотворительного фонда, заслуженного мастера спорта России, двукратной Олимпийской чемпионки — Елены Исинбаевой и других.

Как отметил Андрей Косолапов: «Сегодня в нашем городе, благодаря фонду Елены Исинбаевой, мы открываем профессиональную площадку для занятий паркуром. Особые слова благодарности нашей знаменитой землячки Елены Исинбаевой, за её пробивную способность, за её желание помогать любимому городу».

Также слова благодарности выразила и сама Елена Исинбаева: «Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать нас на открытие и, конечно же, выражаю огромную благодарность Андрею Владимировичу Косолапову, за его неизменную поддержку наших проектов, всегда и во всем он готов нас поддерживать и содействовать. Главное, стоит сказать, что это первая паркур площадка в нашем городе, но я очень надеюсь, что не последняя».

После торжественной церемонии перерезания красной ленты состоялся паркур-баттл команд Tracers (Москва) и Адреналин (Волгоград) под музыкальное сопровождение DJ DABRO. После выступления Елена Исинбаева поблагодарила ребят: «Ребята вы просто супер, я на вас смотрю и надеюсь, что вся молодежь нашей страны будет такая же как вы. Спасибо вам за то, что вы показываете, что наш город действительно спортивный, просто не всегда мы можем это увидеть. Ещё я хочу вас поблагодарить, что вы поддержали сегодняшнее мероприятие и надеюсь это площадка пустовать не будет».

Площадка расположилась по ул. 8 Воздушной Армии, в сквере «Семейный» (напротив ТК «Диамант»). Общая площадь объекта — 300 кв.м. Это несколько объединенных в единое пространство зон: Полоса препятствий — состоит из 8 различных по высоте, ширине и общей форме фигур, которые представляют собой круг. Зацикленность позволяет проводить интересные тренировки, используя бесконечность преодоления препятствий. В эпицентре полосы препятствий расположен каскад из 4 перекладин с увеличенной длиной (1500 мм), — для комбинирования связок различных элементов (перелеты со снаряда на снаряд, комбинация с силовыми элементами из гимнастики). Сектор перил и проемов — состоит из нескольких цельнометаллических конструкций, имитирующих городскую среду (перила, ограждения) – это стандартные элементы паркур-площадки, позволяющие оттачивать прыжковую технику и прочие упражнения на точность. Сектор низких перекладин и стенок со скалолазными зацепами — включает в себя несколько низких турников для перепрыгивания и исполнения различных трюков. Стенки со скалолазными зацепами позволяют тренировать выносливость мышц предплечий, кистей, оттачивать скалолазную технику.