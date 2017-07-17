В минувшие выходные «КАУСТИК» — один из крупнейших заводов Волгоградской области шумно отметил свой полувековой юбилей. Участниками масштабного торжества стали не только заводчане… Жители Красноармейского, Советского, Кировского, Центрального, Краснооктябрьского и даже Тракторного районов Волгограда прекрасно провели воскресный вечер в компании таких волгоградских звезд, как Константин Григ, Александр Харитонов, Мария Сергеева, солистов волгоградской студии балета Аллы Духовой «ТОДЕС», лучших самодеятельных коллективов ДК «Химик», однако, главным подарком стало выступление специального гостя вечера — Егора Крида.

Егор Крид Константин Григ Волгоградская студия балета Аллы Духовой ТОДЕС Александр Харитонов Мария Сергеева

«Мы лет 15 здесь живем. Пришли именно на Крида, дочки его любят, надеемся массу позитива с собой унести».

«Мы просто пришли отдохнуть, живем в этом районе, сами никакого отношения к заводу не имеем, но такое шоу нам устроили, что мы не смогли его пропустить».

Настоящим праздником концерт стал и для ветеранов отрасли. Бывшие сотрудники «Каустика» с удовольствием посетили мероприятие, с теплотой вспомнив годы работы на заводе.

«Мы оба работали на заводе. Супруг 34 года, а я 30 лет. Всю жизнь трудились вместе. Я делала тару под белизну, супруг связист. Да мы и познакомились на заводе, и дети у нас тоже работали там. Жизнь у нас хорошая была: и дача, и гараж, и квартира, и отпуск — все «КАУСТИК» дал. Пусть любимый завод и дальше процветает!»

На счету «КАУСТИКа» уже 50 лет работы на благо Волгоградской области. 15 июля 1967 года считается датой рождения завода. Именно в этот день была выпущена первая тонна хлорофоса. Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции в производстве каустической соды, хлора, синтетической соляной кислоты, хлор парафинов и другой продукции. В 2017 году АО «КАУСТИК» был назван лучшей организацией региона в сфере внешнеэкономической деятельности. Кстати, праздник удалось устроить не только для волгоградцев.

«Мы знаем, что «КАУСТИК» — химический завод, а сами мы из Сургута. Рады, что сумели попасть на концерт! Крид классный! Волгоград очень гостеприимный и длинный город, а еще жаркий! Вы нам горячий прием организовали!»

Больше половины всех гостей вечера — подрастающее поколение. Агентство Больших Возможностей устраивает самые качественные шоу и точно знает, что нужно публике. Три огромных экрана, около сотни киловатт живого звука и прямые трансляции на телеканале, а так же интернет-портале «Волгоград 1» — сделали шоу незабываемым.

«Отличный получился концерт! Круто, если «КАУСТИК» Мота привезет в следующий раз.»

Дети визжали, молодежь пританцовывала, Крид зажигал!

Завершился праздник грандиозным фейерверком.

С днем рождения, «КАУСТИК»!

&

Константин Григ Александр Харитонов Волгоградская студия балета Аллы Духовой ТОДЕС Егор Крид