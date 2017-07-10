В Волгограде по улице 13-й Гвардейской стартовали работы по замене участка магистрального трубопровода. Реконструкцию теплотрассы проводят «Концессиями теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы.

В связи с работами с 10 июля до 10 августа будет ограничено движение транспортных средств по улице им. 13-й Гвардейской дивизии в границах от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Советской, а также от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина.

Реконструкция трубопровода диаметром 400 мм на ул. 13-й Гвардейской будет проводиться на двух участках: от ул. Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина и от проспекта им. В.И. Ленина до ул. Советской. Общая протяженность ремонтируемой теплотрассы составляет 473 метра.

В связи с работами с 10 июля до 22 часов 10 августа в границах от проспекта им. В.И. Ленина до улицы Советской, а также от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина будет перекрыто движение транспортных средств. Объезд будет осуществляться по улицам Чуйкова, Советской, Гагарина, Пражской, Коммунистической, проспекту им. В.И. Ленина.