По ул. Советской, в границах от ул. Соколова до ул. им. В.И. Ленина, начался новый этап модернизации магистрального трубопровода. Работы проводят специалисты компании «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестпрограммы. В связи с работами в настоящее время вводится ограничение движения транспортных средств на участке напротив здания Центрального рынка.

Магистральный трубопровод на улице Советской до недавнего времени входил в число наиболее проблемных в Волгограде — только за последние пять лет здесь было зафиксировано более 50 порывов. Это один из первых объектов, к ремонту которого «Концессии теплоснабжения» приступили в рамках утвержденной инвестиционной программы.

С 19 июля началась реконструкция трубопровода диаметром 400 мм на ул. Советской в границах от ул. Соколова до ул. им. В.И. Ленина. Общая протяженность реконструируемой теплотрассы составляет 1,6 км. На данный момент работы ведутся напротив здания Центрального рынка.

В связи с модернизацией тепломагистрали с 19 июля по 31 августа в границах от ул. Соколова до ул. им. В.И. Ленина будет перекрыто движение транспортных средств. На данный момент движение и парковка автотранспорта недоступны на участке от ул. Комсомольской до здания Центрального рынка. Вместе с тем припарковать транспорт можно в парковочных карманах напротив торгового центра на ул. Комсомольской, а также в разрешенных местах от ул. Советской вниз до ул. Чуйкова.

Работы по модернизации на ул. Советской в границах от ул. Соколова до ул. им. В.И. Ленина ведутся параллельно с реконструкцией тепломагистрали на участке от 13-й Гвардейской до ул. Соколова. Здесь специалисты тепловых сетей уже произвели демонтаж свыше 50% старых труб, производится укладка новых трубопроводов с ППУ-изоляцией.

Напомним, всего в реконструкцию теплового хозяйства Волгограда «Концессии теплоснабжения» в 2017 году инвестируют 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список

В связи с проведением работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций с сегодняшнего дня до 22.00 часов 31 августа запрещено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Советской в границах от улицы Комсомольской до улицы им. В.И. Ленина.

Объезд необходимо осуществлять по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Маршала Чуйкова, В.И. Ленина, Комсомольской, Набережной 62-й Армии, проспекту им. В.И. Ленина.