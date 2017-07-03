Во время проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде будет временно ограничено движение транспорта путем частичного сужения проезжей части по улице Краснополянской. Ограничения вводятся на период с 10:00 до 16:00 часов 3 июля и с 10:00 часов до 16:00 часов 4 июля по автомобильной дороге улицы Краснополянской в районе расположения железнодорожного переезда на границе улицы Краснополянской и р.п. Городище.

​Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Краснополянской, Исторической и автомобильной дороге Москва – Астрахань (М6) «Каспий».

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