Два района Волгограда временно остались без воды. Отключение воды связано с проведением работ по обновлению изношенного участка водопроводной сети. Подача воды ограничена на период с 5 июля с 8:30 до 6 июля 9:00 по ряду улиц Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов города.

В рамках краткосрочной инвестиционной программы компании «Концессии водоснабжения» будет заменен участок водопроводной сети протяженностью 341 метров и диаметром 300 мм. Обновленная сеть водоснабжения сможет бесперебойно и в полном объеме обеспечивать водой несколько сотен жителей.

Ограничение водоснабжения коснется следующих потребителей:

Тракторозаводский район

— ул. Загорская, д. №9, 11, 17, 19, 21, 18, 13, 15, 24;

— пр-т. Ленина, дд. №195 а, 189,177;

— ул.С. Щедрина, д. №25.

Краснооктябрьский район

— пр. В.И. Ленина, д. №151 а, МОУ СОШ №95;

— ул.Тарифная, д. №11 а, МОУ ДОУ №178;

— СК «Зенит»;

— пр-т. В.И. Ленина, дд. №149, 149 а, 151, 153, 155;

— ул. Тарифная, дд. №3, 5, 7, 9, 11.

В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды. Горводоканал приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.