А разве вам никогда не хотелось разогнать своё авто до максимума? Наверное, такая мысль приходит многим водителям, но увы это невозможно сделать на городских магистралях. Многие так и думают, но только не участники «Garage Club 34», которые изредка выбираются на ночной DRAG RACING. Да, да в нашем городе проходят такие мероприятия, конечно, о них знают не все, но кому нужно знают и даже участвуют в заездах.

Вот и в минувшие выходные прошло одно из таких мероприятий, организаторами которого стали ребята из «Garage Club 34». Гонки проходили в ночное время, ну это и понятно почему, они же нелегальные и проводились на дорогах общего пользования. Нет, участники не гоняли по всем дорогам и не устраивали безбашенных гонок между собой, в то время когда на дороге были другие водители. Ребята организовали все по правилам, огородили участок дороги, установили ограждения для зрителей, и сами были в светоотражающих жилетах, а на старте и финише было установлено освещение. Также у организаторов была постоянная связь по рации с теми, кто находился на финише и старте, исключающая неожиданное появление встречного авто и других неожиданностей.

В заездах приняли участие порядка 35 автомобилей, а число зрителей было очень большим. Места в первых рядах хватало не всем. В этом году к организации мероприятия подключились и партнеры, которые предоставили призы для победителей заездов, среди которых были: сертификаты на автомойку, сертификаты в фитнес центр, всевозможная химия для автомобилей.

Как пояснил ген.директор «Garage Club 34», Сергей: «Сейчас мы проводим мероприятия, чуть реже, чем раньше. Все дело в том, что сейчас мы плотно занялись освещением и ограждением трассы. Покупаем оборудование, подготавливаем его, тестируем. На это уходит много времени и сил».

Несмотря на это гонки также популярны и принять участие в них хотят многие, у кого есть возможность и желание показать на что способно его авто. Зрителей также приезжает не мало, именно поэтому безопасность прежде всего. Минувшие гонки показали, что организация у клуба на высшем уровне, а все благодаря стараниям Сергея Кожухова. Он потратил немало времени, чтобы собрать хорошую команду, которая вкладывает немало сил в организацию гонок. И это уже приносить свои «плоды». За что Сергей им очень благодарен и признателен. Также Сергей благодарен семье и жене, которые также принимают участие в организации гонок и поддерживают его.

Если вам интересны такие мероприятия, то вам обязательно нужно познакомится с командой — «Garage Club 34», которые не планируют забрасывать своё дело и ещё не раз порадуют автолюбителей такими мероприятиями.