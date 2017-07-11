Для жителей Красноармейского района пригородная компания ОАО «Волгоградтранспригород» запустила интермодальный маршрут. С 3 июля 2017 года пригородная пассажирская компания ОАО «Волгоградтранспригород» запустила подобный маршрут в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. Теперь жители района по рабочим дням смогут бесплатно добираться на автобусах до электропоездов, отправляющихся от о.п. Красноармейская.

Как пояснил заместитель генерального директора ОАО «Волгоградтранспригород» Алексей Гусев: «Организация этого маршрута, в котором рейсы электропоездов и автобусов состыкованы по времени отправления и прибытия, позволит жителям Красноармейского района утром быстро и с комфортом доехать до места работы или учебы, а вечером вернуться обратно».

Специальный автобус отправляется от магазина «Покупочка (ул. Остравская) и осуществляет остановки около ДК «Химик», Детской библиотеки № 18, на ул. Пролетарской и на автобусной остановке «Бульвар Энгельса».

Условием бесплатного проезда на автобусе является приобретение пассажиром в пути следования билета на электропоезд, стоимость которого составляет 40 рублей, либо наличие действующего проездного абонементного билета на пригородный железнодорожный транспорт.

Расписание движения автобусов по рабочим дням:

— Отправление от магазина «Покупочка» (ул. Остравская) в 6:20 и 7:20, прибытие на о.п. Красноармейская в 6:35 и в 7:35 соответственно.

— Отправление от о.п. Красноармейская в 18:36 и 19:20.

Расписание движения электропоездов:

— № 6306 Южная – Тракторная Пассажирская, отправление от о.п. Красноармейская в 6:45;

— № 6326 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская, отправление от о.п. Красноармейская в 7:45;

— № 6313 Волгоград-1 – Южная, прибытие на о.п. Красноармейская 18:26;

— № 6321 Волгоград-1 – Шпалопропитка, прибытие на о.п. Красноармейская в 19:09.

Справка: Смешанные перевозки (INTEIMODAL TRANSPORT) — это перевозки пассажиров и грузов при помощи нескольких видов транспорта. За рубежом смешанные перевозки называют мультимодальными. В случае невозможности доставки пассажиров, груза, багажа и почты одним видом транспорта используются смешанные перевозки. Смешанные перевозки осуществляются как минимум двумя видами транспорта.