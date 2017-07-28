Вот и пятница друзья, а значит пришло время «строить» планы на выходные. На эти дни запланированно не мало мероприятий, некоторые из них стоит посетить всей семьей. «Живой Волгоград» как обычно подготовил для вас памятку, чтобы вы знали, что, когда и где будет проходить.

28 июля

16:00 — площадь Советская, День нептуна по-гавайски;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», автокинотеатр «Победа»: показ фильмов — «Послезавтра» и «Счастливое число Слевина»

29 июля

8:30 — йога в парке ЦПКиО;

12:00 — Городской сад памятник Трамваю, Экскурсия «На трамвае по истории города»;

16:00 — набережная Красноармейского района, минифест уличных музыкантов;

16:00 — спорт-бар «Дерби», турнир по Hearthstone;

18:00 — Ворошиловский район парк «Сказки» (возле ТЮЗа), «Наука в парке»;

19:00 — Комсомосльский сад, концерт бардов «Проводы мошки»;

21:00 — набережная напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», Автокинотеатр «Победа»: показ фильмов: «Голая правда» и «Глубокое синее море».

30 июля

8:30 — йога в парке ЦПКиО;

10:30 — Мастерская «MATO PAPER». ИКРА, мастер-класс по изготовлению машинки из бумаги;

16:00 — парк «Сказка», праздник «День Нептуна»;

16:00 — парк Дружбы Волгоград-Баку, Волгоград в «Танцах»;

21:00 — набережная напротив музя панорамы «Сталинградская битва», Автокинотеатр «Победа»: показ фильмов — «ЗащитнеГ» и «Нет секса — нет денег».

Вот такая программа мероприятий вас ждет в ближайшие дни. Разбирайте афишу, помечайте себе в календаре, а лучше подписывайтесь на наш календарь, и вы всегда будете в курсе всех ближайших мероприятий.