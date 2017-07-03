Уже не раз мы смотрели на смартфоны от компании BQ-mobile. Мы практически в реальном времени наблюдаем за эволюцией и ростом компании. И сегодня мы посмотрим на очередной эволюционный виток — смартфон BQ Space.

Стоит учесть, что BQ специализируется на доступном сегменте рынка и постепенно выходит в средне-бюджетный. Вероятно, скоро мы сможем увидеть смартфон, соперничающий с топовыми игроками. Уверены, будет интересно.

BQ Space считается флагманом. Не флагманом в целом, а именно линейки компании. Будем учитывать это во время обзора.

Начнём знакомство с упаковки, внешнего вида и комплектации.

Коробка, в которой поставляется устройство, яркая и удобная. Принцип открывания а-ля спичечный коробок. Не ново, но и интересно.

Дизайн

Современные смартфоны (за редким исключением) превратились в однотипные устройства: черный прямоугольник экрана и несколько кнопок. Полем для фантазии дизайнера остается только задняя крышка, но, увы, и здесь почти у всех все одинаково. Матовый алюминий, полосы антенны и камера по центру или сбоку. В случае с BQ Space все также. К сожалению, выделиться с таким внешним видом у вас не получится. Удивительно, раньше металл считался премиальным материалом, и его использование в корпусах до сих пор является преимуществом, но уже не таким большим. Металлические корпуса встречаются даже в ультрабюджетных моделях. Несмотря на это, внешний вид рассматриваемой модели строгий и универсальный. Он подойдет как взрослому бизнесмену, так и подростку. В продаже имеется 3 цвета: черный, серый и золотой.

Элементы управления

Элементы управления стандарты для всех. На лицевой панели под дисплеем находится кнопка, совмещающая сканер отпечатков пальцев и навигационные функции. Правый торец забрал себе качельку регулировки громкости и клавишу питания. Слева расположен слот для SIM-карт. Разъем для наушников — сверху слева, а вот порт micro-USB — снизу справа. Нестандартное решение, но удобное в случае использования телефона во время зарядки.

Сборка

Качество сборки не идеальное, но хорошее. Люфт кнопок отсутствует. Дисплей не проминается, наушники и кабель зарядки вставляются четко и понятно. Лишних скрипов нет. Единственное, с чем не справилась обозреваемая модель, — тест на скручивание. Во время этого действия слышатся незначительные скрипы. Хотя, как часто вы скручиваете свой смартфон? ;-)

Дисплей

Дисплей имеет размер 5.2” и разрешение 1280х720 пикселей, матрица IPS. Значение PPI равно 282. На такой диагонали, тем более для флагмана линейки, хочется видеть FullHD. При этом цветопередача весьма хорошая. Яркости на солнце достаточно, в темноте минимальные значения должны обеспечить комфортное взаимодействие. Углы обзора не экстремальные, но для 99% пользователей будут удовлетворительными. Единственное, при сильном наклоне влево белый цвет уходит в холодный оттенок. Инверсии цветов не наблюдается.

Комплектация

Открыв коробку, вы увидите стандартный набор: зарядное устройство, кабель micro-USB, инструкцию и другую документацию, скрепку для извлечения лотка SIM-карт. Не хватает только наушников. Сегодня это тренд. Как правило, комплектные наушники (особенно в недорогих телефонах) были низкого качества и только портили впечатление от устройства. К тому же, те, кто любит слушать музыку, наверняка имеют свои любимые наушники, а у непритязательных пользователей наверняка есть наушники от предыдущих телефонов.

Технические характеристики BQ Space

Диагональ 5,2″

Технология экрана IPS

Разрешение экрана HD 1280×720

Процессор MT6753

Количество ядер Octa Core

Операционная система Android 7.0

Оперативная память 3 ГБ

Встроенная память 32 ГБ

Поддержка карт памяти Micro SD до 128 ГБ

Количество SIM 2 SIM

Беспроводная связь LTE band: FDD B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B20

(800MHz), TDD B38 (2600MHz) 3G WCDMA 900/2100MHz, GPRS, EDGE,Bluetooth

4.0,WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n

Камера основная 16 Мп

Камера фронтальная 13 Мп

Навигация GPS

Батарея 4000 м/Ач

Габариты 148.7х72.5х9,1 мм

Вес 162 гр

Особенности: Li-polymer аккумулятор, front fingerprint,экран с технологией on cell,

2.5D glass, поддержка VoLTE

Комплектация: смартфон, зарядное устройство, USB кабель, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации

Программная начинка

Работает BQ Space на базе чистого Android 7.0, то есть не используются фирменные оболочки и множество наворотов, как у других производителей. Как показывает практика, редко у кого получается сделать действительно качественную надстройку над Android. Доверие опыту Google — лучшее решение, особенно для доступных смартфонов без миллиардного багажа на разработку программного обеспечения. Пара нюансов все же есть. Это предустановленные приложения и небольшая фишечка по смене способа навигации в интерфейсе. Предустановленных приложений немного, но они есть. Их можно удалить либо отключить. Перечислять не будем. Единственным расстраивающим моментом является приложение 9Apps, виджет которого плавающей точкой отображается поверх всех приложений. С первого взгляда непонятно, что это — оптимизатор, магазин или рекламный баннер. Рекомендуем сразу отключить это приложение.

Встроенной памяти 32 Гб хватит большинству даже требовательных пользователей. Пользователю доступно 24 Гб, из них занято около 700 Мб. Оперативная память 3 Гб — стандарт на сегодня.

Камера

Фронтальная камера — 13 Мпкс. Она дает хорошее изображение с высоким разрешением, но только в дневное время. Основная камера — 16 Мпкс. Здесь не приходится выделять фото-составляющую смартфона. В светлое время суток вы сможете получить приемлемое качество изображений. В условиях недостаточной освещенности включается слишком сильная программная обработка. Приложение камеры имеет классический интерфейс. Такой же вид мы могли наблюдать во многих более ранних моделях других производителей.

Производительность BQ Space

Сердцем смартфона является 64-битный 8-ми ядерный процессор MTK MT6753, который был представлен во второй половине 2015 года и выполнен по 28 нм техпроцессу. Процессор не новый, но производительный, и именно он позволил получить BQ Space ключевую отличительную черту — VoLTE. Эта технология позволяет передавать голос через LTE-сети, значительно повышая качество. Такой способ передачи голоса в России находится на начальном этапе развития. В очень скором времени вы сможете слышать своего собеседника намного лучше, чем сейчас.

Результат в синтетических тестах:

Резюме

Смартфон BQ Space получился не однозначным. Трудно выделить его целевую аудиторию. Спокойный внешний вид, местами скромные характеристики, емкая батарея, обеспечивающая значительное время жизни без розетки, VoLTE, которое может обеспечить высокое качество разговоров. Все перечисленные особенности подойдут взрослому человеку с не изощренными требованиями к смартфону.

Совсем забыли про цену, а ведь это важный критерий при выборе любого товара. Рекомендованная цена производителем на момент старта продаж — 10990 рублей.

Почитать другие обзоры на смартфоны компании BQ можно по ссылке