Уже до конца этого года на автомагистралях волгоградского региона будет установлено 30 километров линий освещения. Новые линии освещения устанавливают на дорогах для снижения аварийности. Одна из них, протяженностью 3,8 километра, уже смонтирована в поселке Степном Городищенского района.

Часть автодороги Волгоград – Вертячий проходит через населенный пункт. В теплое время года движение по нему активизируется, растет и число дорожно-транспортных происшествий. Неподалеку от дороги расположена школа, и детям приходилось возвращаться домой в темноте. Теперь эта проблема будет решена.

Объект вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги»: на новом участке установлена 131 световая точка. Сейчас ведется работа по техническому присоединению линии к электросетям. Следующим этапом запланированы установка барьерного ограждения и устройство тротуара.

До конца текущего года в волгоградском регионе будет введено в эксплуатацию еще шесть объектов освещения, в том числе на дороге Волжский — Краснослободск, где будет установлено еще и барьерное ограждение. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», реализуемый благодаря эффективному взаимодействию региона с Министерством транспорта РФ и Росавтодором, предусматривает приведение в нормативное состояние на первом этапе 140 объектов волгоградской агломерации.