По просьбам горожан автобусный маршрут №2 «ВолгоГРЭС – Ж/д вокзал» был изменен. Начиная с 24-го июля, в утренние и вечерние часы автобус будет ходить до остановки «Химзавод».

Всего утренних и вечерних рейсов автобусного маршрута №2 с конечной станцией «Химзавод» будет шесть – три утром и три вечером. Первый утренний рейс отправится от железнодорожного вокзала в 6:28, второй в 6:34 и третий в 6:40. На конечную «Химзавод» автобус прибудет соответственно в 7:38, 7:44 и 7:50. Вечерние рейсы от конечной станции «Химзавод» будут ходить в 16:12, 16:39 и 18:14. На железнодорожный вокзал автобусы прибудут в 17:22, 17:49, 19:24.

Весной этого года по запросам горожан маршрут №2 был скорректирован: новой конечной остановкой стал железнодорожный вокзал – крупнейший в Волгограде транспортный узел.

Автобусный маршрут №2 является одним из 15 опорных направлений. Опорные линии проходят по городским магистралям и наряду со вспомогательными составляют сбалансированную маршрутную сеть – основу реализуемой комплексной транспортной схемы.