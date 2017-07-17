В минувшие выходные в лагере «Орленок» Волгоградской области состоялось финальное мероприятие акции «Капитан Доверие» в поддержку Детского телефона доверия, инициированная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Корабль Капитана прошел 9 городов: Казань, Ульяновск, Тольятти, Самару, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин и Волгоград. С 7 по 16 июля дети, подростки и родители Поволжья присоединились к интерактивному представлению с участием доброго и смелого Капитана Доверие и хитроумных Пиратов.

Гостей интерактивного приключения на сцене в лагере «Орленок» приветствовала Уполномоченный по правам ребенка Нина Болдырева: «Детский телефон доверия в Волгоградской области доказал свою востребованность тем, что принял 85 тысяч звонков с момента появления в 2010 году. Такие акции, как «Капитан Доверие», очень важны, потому что доносят до многих детей, подростков и родителей информацию о том, что по номеру 8-800-2000-122 квалифицированные психологи всегда готовы оказать экстренную помощь оказавшемуся в беде».

Старт акции дала Заместитель Председателя Правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Елена Куприянова: «Мы наизусть знаем номер скорой помощи и понимаем, что в определенной ситуации он может спасти жизнь. Номер Детского телефона доверия 8-800-2000-122, по которому оказывают экстренную психологическую помощь, — это тот телефон, который нам необходим не меньше, ведь наше психологическое неблагополучие также нуждается в своевременной диагностике и лечении. Детский телефон доверия работает 7 лет, за которые более 7 млн человек получили утешение, помощь и поддержку. Мы надеемся, что такие яркие и масштабные акции, как «Капитан Доверие», донесут до многих людей, что их сигнал SOS обязательно услышат и помогут анонимно и бесплатно».

Также на сцене с приветственным словом выступили Заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области Алексей Завражин и директор лагеря «Орленок» Ольга Казакова. А приглашенным гостем акции стал актер театра и кино Александр Касаткин. Он провел с детьми викторину на знание фактов о Детском телефоне доверия, помог им отыскать Сундук, спрятанный пиратами, а также объявил на сцене победителя конкурса фотографий с Капитаном Доверие. Им стала участница из Казани, которая в скором времени получит в подарок камеру с функцией подводной съемки.

Корабль, брендированный логотипами Детского телефона доверия, прошел по Волге из Казани в Волгоград, становясь для жителей приволжских городов мобильным рекламным носителем. Акции, проводимые Фондом поддержки детей, направлены на популяризацию Детского телефона доверия. Важно рассказать людям о том, что помощь близко – и если подать сигнал SOS, то его обязательно услышит психолог на другой стороне телефонного провода. Опасаться нечего – на телефоне доверия нет определителя номера, содержание разговора останется только между обратившимся и психологом, при этом звонок бесплатный с любого телефона и из любой точки страны, даже самой удаленной.