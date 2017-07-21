На полях региона уже стартовала уборочная кампания. На данный момент к уборке зерна приступили в трех районах: хозяйства Октябрьского намолотили 149 тыс. тонн, Котельниковского — 123,3 тыс. тонн и Калачевского — 100,5 тыс. тонн.

Как отмечает главный агроном Волгоградской области Д.И.Шульц, жатва проходит в хорошем темпе. Всего на 18 июля земледельцами обмолочено 264 тыс. гектаров – 12 процентов уборочной площади, намолочено 762,2 тыс. тонн ранних зерновых (озимая пшеница, озимая рожь, озимая тритикале, озимый и яровой ячмень). Средняя урожайность на 18.07.2017 составляет 28,9 ц/га.

Напомним, что хозяйствам предстоит убрать зерновых культур с площади 2 млн 148 тыс. га (для сравнения: 2016 г. – 1 млн 890 тыс. га). Волгоградской областью выполнены взятые по Соглашению с Минсельхозом России обязательства по посевным площадям под урожай 2017 года. Председатель облкомсельхоза В.В.Иванов уверен, что область выполнит и свои обязательства по валовому сбору зерновых культур.