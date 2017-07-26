На базе «Росводоканал Оренбург» прошёл VIII Открытый отраслевой конкурс профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017». Партнёрами и соорганизаторами конкурса стали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Правительство Оренбургской области, администрация города Оренбурга. Впервые участвовавшая в таком конкурсе команда «Концессий водоснабжения» привезла две медали – серебро и бронзу. Этот результат лучше, чем у многих региональных водоканалов.

9 команд ведущих частных операторов в сфере водоснабжения и водоотведения — «Российские коммунальные системы», «Евразийский», «Росводоканал», а также передовые предприятия водопроводно-канализационного хозяйства России из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Уфы представляли 16 регионов России. Конкурс проходил по пяти номинациям: бригады и молодые слесари аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях, а также сварщики.



«Этот конкурс – поистине праздник, собравший огромное количество гостей. Можно обойти полсвета, но не найти предприятие важнее, чем водоканал, потому что он является сердцем любого города. Можно не заметить отсутствие на местах представителей какой-то другой профессии, но если на работу не выйдет слесарь аварийно-восстановительных работ, то это обязательно скажется на благополучии города. Пусть сегодня победит тот, кто проявит наиболее высокий профессионализм, пусть победит сильнейший», – приветствовал участников и гостей конкурса заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Димитрий Будницкий.

Первый день конкурса стал непростым испытанием для сварщиков. Выполненные ими сварные швы обследовались независимой экспертной лабораторией при помощи визуального, измерительного и радиографического контроля. С не меньшей тщательностью проводилась проверка теоретических знаний, включавшая вопросы о профессиональной деятельности участников, охране труда и технике безопасности на производстве.

Во второй конкурсный день бригады аварийно-восстановительных работ (АВР) на водопроводных сетях выполняли сборку водопроводных узлов и задвижек, а также ликвидировали повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения. Бригады АВР на канализационных сетях готовили к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть и осуществляли поиск металлоискателем чугунных люков под грунтом. Особое внимание было уделено молодым специалистам – слесари-водопроводчики соревновались в сборке узла прибора учёта холодного водоснабжения, молодым слесарям на канализационных сетях предстояло проявить профмастерство при сборке раструбного доуплотнителя. Качество исполнения по завершении работ в этих номинациях проверялось гидравлическими испытаниями. При подсчёте баллов учитывались скорость и качество выполненных работ, особое внимание уделялось охране труда и культуре производства.

В работе конкурсной комиссии соревнований участвовал исполняющий обязанности главного инженера «Концессий водоснабжения» Джамшед Рахимов. Работа в комиссии позволила ему получить детальную информацию о приемах и техниках работы лучших мастеров своего дела. «Мы приехали не только соревноваться, но и учиться, – говорит Д. Рахимов. – В нашей компании отличный коллектив, профессиональный, добросовестный и ответственный. Если поддержать наших слесарей и сварщиков дополнительным обучением, показать опыт других водоканалов, мы можем достичь лучших в России результатов».

Сами участники конкурса внимательно следили за работой коллег. Общее восхищение вызвала работа слесарей «Оренбург Водоканала»: точная, четкая и слаженная. 5 медалей этой команды говорят сами за себя. По две медали взяли «Концессии водоснабжения» (серебро и бронза) и «Водоканал Санкт-Петербурга» (обе – бронза), у остальных команд по одной или вообще без призовых мест.

«Водоканал Оренбурга готовил площадку для соревнований в течение восьми лет. Их учебно-тренировочный полигон не имеет аналогов в России, — отмечает директор «Концессий водоснабжения» Валерий Казанцев. – Мы внимательно изучили этот опыт и пришли к выводу, что и Волгограду необходим свой полигон, на котором будут учиться не только наши мастера, но и работники «Концессий теплоснабжения». Наша задача – не только уменьшать количество аварий на сетях, но и сокращать время их устранения, что во многом зависит от мастерства рабочих. Без обучения и тренировок наращивать мастерство сложно».

Третье место в соревновании аварийных бригад на канализационных сетях заняла сборная бригада, составленная из лучших рабочих трех цехов «Концессий водоснабжения»: старший мастер Сергей Федянин и слесари Антон Айгазиев, Алексей Шклярук, Александр Соловьев. Среди молодых слесарей АВР на канализационных сетях второе место занял 32-летний Виктор Захаров.

Конкурс завершился торжественной церемонией награждения победителей.