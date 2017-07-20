Работы по благоустройству дворовых территорий продолжаются. На данный момент завершается первый этап благоустройства дворов в Кировском районе. Рабочие уже устанавливают детские игровые площадки, скамейки и урны. Затем начнется ремонт проездов, освещения, опиловка старых деревьев. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Все этапы контролируются профильными ведомствами администрации региона, а также жителями дворов.

Проекты благоустройства территорий по улицам имени Воронкова, 29а, Зины Маресевой, 7, 9,11, Козьмы Минина, 4 и Кирова, 134а прошли обсуждение и были согласованы с жителями. Теперь на всех этапах собственники квартир контролируют качество работ, сами принимают в них участие. Это залог того, что в дальнейшем жители продолжат развивать придомовую территорию. Кроме того, в Кировском районе удалось синхронизировать работы во дворах еще и с управляющими организациями, они проведут текущий ремонт подъездов, входных групп, отмосток жилых домов.

До конца текущего года только в областном центре планируется привести в порядок 41 двор, в целом по региону их будет 49.