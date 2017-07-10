На набережной Красноармейского района состоится официальное открытие «пешеходного» фонтана, который был построен в рамках благоустройства парка «Юбилейный». В рамках мероприятия гостей ждет концерт с участием духового Волгоградского духового оркестра МУК «Волгоградконцерт». Торжественное открытие фонтана состоится в вечернее время, чтобы жители и гости района смогли увидеть светодинамическое водное шоу.

Реконструкция территории рядом с набережной Красноармейского района стала возможной благодаря победе района в конкурсе социальных проектов АО «Каустик». Проектом было предусмотрено комплексное обновление территории, в том числе реконструкция фонтана, устройство тротуарной плитки, поливочного водопровода, укладка газона и установка лавочек и урн.

Праздничные мероприятия по случаю открытия нового фонтана запланированы на 11 июля начало в 18:00.