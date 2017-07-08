Запланированное на эти выходные ограничение подачи воды коснулось жителей пяти районов Волгограда: Центрального, Ворошиловского, Советского (частично мкрн. Тулака), Дзержинского (пос. Ангарский) и Краснооктябрьского (Научный городок). Вода вернется в дома жителей уже завтра — 9 июля — в 22:00, в Ворошиловском районе возможно частичное ограничение водоснабжения, полное восстановление гидравлического режима состоится в 6:00 10 июля.

Жителям города, временно оставшимся без воды, и в том числе жителям частного сектора организован подвоз воды по графику. Особое внимание — объектам социального значения и жизнеобеспечения: больницам, взрослым и детским учреждениям постоянного проживания (в том числе, Дом малютки в Центральном районе), пожарным частям и др. Не остались без внимания и братья наши меньшие. Волгоградский цирк снабжен на время отключения запасами воды, достаточными для содержания своих самых важных «сотрудников» — 24 лошадей и 12 верблюдов.

С графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru. Круглосуточный контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» (тт. 99-67-96, 606-600) также предоставляет жителям оперативную информацию по передвижению водовозок.

Напомним, что такого беспрецедентного объема работ на волгоградском водопроводе ранее никогда не проводилось. Работы стартовали ночью 7 июля и безостановочно ведутся как на действующих водопроводных очистных сооружениях, так и на вновь построенных сетях городского водопровода. Более 30 мероприятий проходит в эти часы одновременно в нескольких районах города.

В их числе и подключение нового комплекса водоочистных сооружений Краснооктябрьского района, благодаря которому производительность системы водоснабжения в пяти районах города повысится вдвое. Запуск новой водоочистки позволит не только перераспределить нагрузку на сети и создать резервные мощности для развития инфраструктуры, но и повысит надежность водоподачи, ведь старая водоочистная станция была построена еще в 1956 году и технически устарела. Подключение комплекса водоочистки к действующим сетям проходит сразу по шести точкам, в которых производится врезка четырех трубопроводов диаметром 800 мм, одного трубопровода диаметром 600 мм и еще одного – диаметром 1200 мм.

В рамках инвестиционной программы «Концессий водоснабжения» выполняются серьезные работы и на других объектах водоканала. На строительстве нулевой рокадной автодороги — в разгаре работы на 12 точках по замене или подключению нескольких участков участка трубопроводов диаметром 1200, 600 и 300 мм, также производятся сразу шесть врезок в сеть абонентских вводов. На этих выходных подключают к сетям и второй трубопровод на строящийся стадион, а также вводится в эксплуатацию вторая очередь магистрального водопровода на Набережной им. 62-1 Армии.



Руководитель оперативного штаба — и.о. главного инженера Джамшед Рахимов — прокомментировал ход работ: «Контроль за всеми мероприятиями (а их у нас более 30) ведется в режиме реального времени. В компании готовились к проведению таких масштабных работ с зимы, детально были просчитаны каждая операция и время на ее исполнение. На объектах работают не только свыше ста сотрудников «Концессий», но и шесть подрядных организаций. На данный момент все работы выполняются точно по графику, воду подадим вовремя».

Работы по модернизации водопровода ведутся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок.