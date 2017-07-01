Уже 1 августа в Кировском районе состоится открытие новой ярмарки. На данный момент в рамках организации работы новой ярмарки с местными сельхозтоваропроизводителями было заключено 60 контрактов. Всего на благоустроенной площадке смогут разместиться не менее 120 фермеров. Сейчас здесь завершаются работы по обустройству торговых мест, оснащению территории ярмарки всем необходимым для комфортных условий как для торгующих, так и для посетителей.

Ровно месяц назад на ул. Кирова, 100 началась подготовка участка для организации сельскохозяйственной ярмарки. Работы ведет ООО «Ванд плюс» — победитель аукциона на организацию ярмарки. Территория площадью 2400 кв. м, отведенная под ярмарку, преображается на глазах – убран весь сухостой, участок полностью замощен брусчаткой, подключены все необходимые ресурсы, установлено освещение, засеян газон и хвойные кустарники, организовано 80 парковочных мест для посетителей. Также ярмарка будет оборудована санузлами, местом для сбора отходов, контрольными весами и ветлабораторией.

Как пояснил директор ООО «Ванд Плюс» Андрей Динжос: «В этом году был увеличен срок действия договора на организацию и размещение ярмарки с одного года до трех лет. Это несомненно повышает инвестиционную привлекательность площадок, позволяет нам проводить более масштабное благоустройство ярмарочной территории, так как в обязанности организаторов торговли теперь входит обеспечение площадки твердым покрытием, санузлами, местами сбора отходов, а также контрольными весами, аптечками и пр., тем самым мы – предприниматели создаем условия для повышения качества оказываемых услуг. Помимо местных товаропроизводителей, на территории Кировской ярмарки порядка 20 мест будет предоставлено льготным категориям населения, в том числе дачникам — при наличии дачной книжки торговать своей продукцией смогут бесплатно».

— Организация благоустроенной ярмарки в Кировском районе позволит решить существующие проблемы, связанные, прежде всего, с уличной несанкционированной торговлей. Поэтому жители района будут очень рады появлению комфортабельной ярмарки, где будут реализовывать свою продукцию именно местные товаропроизводители, владельцы ЛПХ и дачники. Фермерам попасть в торговые сети непросто, поэтому создание ярмарок, где созданы все условия для покупателя и продавца — хороший способ помочь и тем, кто выращивает сельхозпродукцию, и тем, кто ее приобретает, — прокомментировала начальник экономического отдела администрации Кировского района Марина Кудинова.

фото с Официального сайта Администрации Волгограда фото с Официального сайта Администрации Волгограда