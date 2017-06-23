В связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения жителям Кировского района Волгограда временно отключат газ. По данным пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», поставка газа прекратится 5 июля 2017 г. на период с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

пос. Веселая Балка, 1 а, 2 а, 3 а, 4 а, 5 а, 6 а, 16 а, 1-24, 26-33, 35-42, 44, 45, 49, 53-60, 62, 63;

ул. Танкиста Маркина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Ильи Каплунова, 1-28;

ул. Каменщикова, 1-28;

ул. Полотебного, 27;

ул. Горячкина, 1-25;

ул. Шишкина, 1-3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Лазарева, 1, 3, 5, 7, 9;

ул. К. Рачкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

пер. Новокраматорский, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

ул. Т. Скоробогатовой, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Фрунзе, 26, 28;

ЖСК «Импульс».

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

44-04-21, 44-06-80 (абонентский отдел Кировского района), 93-11-91 (справочная служба).