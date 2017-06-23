В эту субботу — 24 июня — в Волгограде состоится уже традиционный спортивный праздник, посвященный всероссийскому олимпийскому дню. В рамках праздника пройдет «Красочный забег», присоединиться к которому сможет каждый. Также в этот день будет организовано множество спортивных мероприятий, в числе которых: воркаут, передвижная выставка, посвященная истории волгоградского олимпийского движения, фотозона с живыми статуями, общение и автограф-сессия со спортсменами. Кроме того, горожан ждут настольный теннис, флорбол, футбольный фристайл, стритбол, конкурсы, викторины, игры, показательные выступления по тхэквондо, кудо, акробатике, художественной гимнастике.

По данным областного комитета физической культуры и спорта Волгоградской области, завершит праздник красочный забег на один километр. Во время дистанции всех участников будут осыпать безвредными, легко отстирывающимися яркими красками цвета олимпийских колец. Вместе с горожанами в забеге примут участие именитые волгоградские спортсмены: олимпийские чемпионы Евгений Садовый, Татьяна Лебедева, Алексей Петров, Елена Слесаренко, Лариса Ильченко, Максим Опалев, Игорь Васильев, Любовь Васильева, Василий Власенко.

Также зрители увидят выступление спортивно-танцевальных коллективов и экстремальные номера триал-велосипедистов, поучаствуют во флешмобе волонтерской команды, в работе интерактивных площадок и мастер–классах.

Мероприятия начнутся в 10:00 на верхней террасе Центральной набережной.