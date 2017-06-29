В День семьи, любви и верности для жителей и гостей города будет организована праздничная программа мероприятий. Так, 8 июля на Верхней террасе набережной им. 62-й Армии у фонтана «Искусство» состоится концертная программа «Ромашки для любимых».

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МУК «Волгоградконцерт» подготовил концертную программу «Ромашки для любимых» специально к этому празднику. С 18:00 на сцене у фонтана «Искусство» на Верхней террасе набережной им. 62-й Армии будет выступать муниципальный оркестр «Комбо-джаз-бенд», а в 19:00 программу продолжит ансамбль народных инструментов «ЦарицынЪ» под управлением Игоря Дорохова. Также в концерте примет участие ансамбль эстрадного пения «Семицветик» МОУ ДЮЦ Волгограда. Здесь же будет работать площадка «Аквагрим», где мастера будут наносить рисунки в виде символа праздника.

В рамках праздника пройдет чествование юбилейных пар, многодетных семей и вручение Почётных знаков города-героя Волгограда «Материнская слава Волгограда». Волгоградцев и гостей города ожидают конкурсы, подарки и сюрпризы.

В 20:00 праздничный вечер продолжит кинопоказ художественного фильма «8 лучших свиданий».