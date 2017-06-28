Из-за работ по замене изношенного водопровода в трех районах Волгограда временно отключили воду. Масштабные работы по обновлению городских сетей водоснабжения продолжаются в рамках инвестиционной программы компании «Концессии водоснабжения». Старые трубы будут заменены на новые из полиэтилена, срок службы которых составляет не менее 50 лет. Еще одно преимущество полиэтиленовых труб заключается в долговечности: в отличии от металлических трубопроводов, они не подвержены коррозии и обрастанию изнутри.

Большая часть работ по подключению новых участков к сетям будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения. Это делается для того, чтобы минимизировать неудобства для жителей, а также сохранить благоустройство дворов и асфальтобетонного покрытия.

Проведение работ по обновлению участков водопроводной сети в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах города Волгограда требует кратковременного ограничения водоснабжения потребителей по нескольким адресам:

Ворошиловский район:

28 июня с 5:00 часов до 29 июня 12:00 часов:

— Ул. Елецкая, дд. №2, 4, 6, 8, 8/2(магазин «Исток»), 10, 12, 14, 16, 18;

— Ул. Череповецкая, д. №5;

— Ул. Моздокская, дд. №3, 5, 7, 9;

— Ул. Дубовская, дд. №3, 5, 7 (д/с№320), 9 (д/с№351), 11 (д/с№28), 10, 14, 14 а, 16, 16 а, 18, 18/1 (офис);

— Ул. Ростовская, дд. №9, 11, 13, 15, 15 а (школа № 48), 17, 19;

— Ул. Буханцева, дд. № 4, 6;

— Ул. Кузнецкая, дд. № 12.

Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы:

28 июня с 6:00 часов до 29 июня 09:00 часов:

— Рынок «Титовский»;

— ул. Хользунова, д. №33, МОУ СОШ №78;

— ул. Титова, д. №50 А, прогимназия;

— ул. Титова, д. №40 а, Дом быта;

— ул. Титова, дд. №38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

— ул. М. Еременко, д. №35;

— ул. Аэрофлотская, д. №62.

В период проведения работ подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды. Горводоканал приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.