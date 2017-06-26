В Волгограде состоялся первый ночной велопарад

В минувшие выходные Волгоград вновь присоединился к всероссийскому олимпийскому дню. В этот раз в городе был впервые организован ночной велопарад, который проходил при поддержке благотворительного фонда Елены Исинбаевой.

В рамках мероприятия организаторы ещё раз напомнили о необходимости развивать в Волгограде инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, а также не забывать про общественный транспорт. Участники первого ночного велопарада собрались на старте перед «Царицынской оперой». Среди гостей была и сама Елена Исинбаева, которая приехала поддержать мероприятие и поздравить волгоградцев с олимпийским днем.

Маршрут ночного велопарада пролегал от Царицынской оперы и до площади Советской, всего около 10 км. Среди участников, которых было немало, были представители практически всех поколений. Дружной колонной участники в сопровождении сотрудников ГИБДД проехали по проезжей части Первой продольной и финишировали на площади Советской.

Вот это я понимаю праздник! 🚲 #Волгоград #ночнойвелопарад34 #велопарад34 A post shared by Mikhail Solomonov (@msolomonov) on Jun 24, 2017 at 4:28pm PDT

Велопарад завершился концертной программой и общей фотосессией. Стоит отметить, что с каждым разом велопарад привлекает все больше внимания волгоградцев и становится многочисленней.

#Велопарад34 A post shared by Катюшка (@katerinka1077) on Jun 24, 2017 at 11:27am PDT

Больше фото и видео можно найти по хештегу: #велопарад34