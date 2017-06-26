В Волгограде состоялся первый ночной велопарад

В минувшие выходные Волгоград вновь присоединился к всероссийскому олимпийскому дню. В этот раз в городе был впервые организован ночной велопарад, который проходил при поддержке благотворительного фонда Елены Исинбаевой.
В рамках мероприятия организаторы ещё раз напомнили о необходимости развивать в Волгограде инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, а также не забывать про общественный транспорт. Участники первого ночного велопарада собрались на старте перед «Царицынской оперой». Среди гостей была и сама Елена Исинбаева, которая приехала поддержать мероприятие и поздравить волгоградцев с олимпийским днем.
Предыстория вчерашнего поста. Сообщество "VK" "Велопарад Волгограда" и Благотворительный фонд Елены Исинбаевой организовали это прекрасное мероприятие!!!! Ночной велопарад Волгограда 2017. Все очень понравилось. Организация, атмосфера — все на́ высоте!!! СПАСИБО! Спасибо организаторам и участникам!!! Жду следующих встреч!!! #велопарад34 #фонделеныисинбаевой #велопарадволгоград #велосезон2017 #отдыхестьотдых
Маршрут ночного велопарада пролегал от Царицынской оперы и до площади Советской, всего около 10 км. Среди участников, которых было немало, были представители практически всех поколений. Дружной колонной участники в сопровождении сотрудников ГИБДД проехали по проезжей части Первой продольной и финишировали на площади Советской.
Велопарад завершился концертной программой и общей фотосессией. Стоит отметить, что с каждым разом велопарад привлекает все больше внимания волгоградцев и становится многочисленней.
Ещё один велопарад и снова мы говорим о том, что инфраструктуру нужно развивать для пешеходов, велосипедистов и развивать общественный транспорт, а не превращать улицы Волгограда в скоростные автомагистрали! Спасибо всем участникам, кто приехал и поддержал парад! Только вместе с вами мы сможем сделать наш город удобным и безопасным для всех жителей, а не только для машин! #Волгоград #велопарад34 @isinbaeva.fund @isinbaevayelena
Больше фото и видео можно найти по хештегу: #велопарад34
Начать обсуждение →