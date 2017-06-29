Волгоградцев приглашают присоединиться к спортивному празднику «Навстречу футболу», посвященному завершению Кубка Конфедераций FIFA 2017. Спортивный праздник будет проходить на верхней террасе набережной имени 62-й Армии. Кульминацией мероприятия станет трансляция ключевых матчей «турнира чемпионов», увидеть которые на большом уличном экране смогут тысячи жителей и гостей города.

Мероприятие состоится 2 июля с 14:00 и до 23:00. Для посетителей будут работать интерактивные площадки: все желающие смогут продемонстрировать мастерство владения мячом, поучаствовать в футбольных аттракционах, сдать «Футбольный ЕГЭ». Для самых маленьких подготовлены площадки по аквагриму и творческая зона «Мы рисуем футбол». Наиболее активные участники будут отмечены сувенирами с символикой Волгограда – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Зрителям на площадках будут помогать активисты Регионального волонтерского центра Волгоградской области – кандидаты в городские волонтеры ЧМ-2018.

Перед стартом трансляции каждого из матчей зрителей ждет концертная программа творческих и спортивных коллективов Волгограда.

На большом экране под открытым небом волгоградцы смогут в режиме реального времени следить за тем, как распределятся призовые места Кубка Конфедераций FIFA 2017: в 15:00 стартует трансляция матча за третье место, в 21:00 — финального матча «турнира чемпионов».