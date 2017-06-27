В Среднеахтубинском районе приступили к подготовительным работам по ликвидации крупной свалки, которая расположена недалеко от поселка Средняя Ахтуба. Сейчас специалисты проводят геологические и геодезические изыскания. Эти мероприятия необходимы для проведения работ по ликвидации накопленных отходов и последующей рекультивации загрязненной территории.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, свалка в поселке Средняя Ахтуба стала третьим объектом, где в Год экологии начались работы по ликвидации накопленного ущерба. Сегодня она занимает площадь более 16 гектаров. Чтобы определить наличие подземных вод, глубину залегания отходов и отобрать пробы почвогрунта, специалисты ЗАО Проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой» пробурят здесь в общей сложности 15 скважин. Затем более 100 образцов направят на лабораторные исследования, результаты которых станут основой для разработки проектной документации по ликвидации негативного воздействия накопленных отходов на окружающую среду. Проект позволит определить точную площадь захламленной территории, объем отходов, их виды и классы опасности, предложить разные способы переработки мусора и рекультивации загрязненных участков.