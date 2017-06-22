Жителям региона предлагают новые туристические маршруты. Уже сейчас желающие могут взять экскурсию по новому маршруту «Волжский – жемчужина Левобережья», разработанную региональным агентством развития туризма.

Новый маршрут расскажет экскурсантам об истории основания Волжского, которая тесно связана со строительством ГЭС. В рамках экскурсии гости побывают на одной из самых красивых улиц города-спутника — улице Фонтанной, посетят краеведческий музей, прогуляются по центральной площади Волжского, а также узнают историю села Безродное, о котором сейчас напоминает лишь здание школы XIX века и бывшая паровая мельница. В местном краеведческом музее участников экскурсии ждет уникальная экспозиция, посвященная возведению Волжской плотины, на которой представлены редкие кадры фотохроники строительства ГЭС.

Самой необычной частью экскурсии станет посещение волжских виноградников в поселке Киляковка Среднеахтубинского района Волгоградской области. Гости познакомятся с современными технологиями производства, побывают в винных погребах и узнают об особенностях виноделия в Волгоградской области.

Помимо туристического маршрута «Волжский — жемчужина Левобережья», туристам предлагают ещё более 260 маршрутов. Сегодня в числе экскурсионных программ: маршрут «Дубовский посад» в Дубовском районе, «Как за Доном казаки гуляют» в Иловлинском районе, «Дорогами мировых религий» в Светлоярском районе, «Родина не по учебнику» в поселке Пятиморск Калачевского района.

Более подробную информацию о туристических предложениях можно узнать в областном туристско-информационном центре по адресу: Волгоград, ул. Гагарина, 12, телефон (8442) 52-98-93, а также в туристско-информационном центре Красноармейского района по адресу: Волгоград, ул. Изобильная, 10.