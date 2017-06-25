В волгоградском регионе начнутся работы по разработке месторождения русловых песков. Запасы нового месторождения русловых песков были утверждены комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Месторождение расположено в Среднеахтубинском районе, и его площадь составляет 0,66 кв. км.

Запасы месторождения составляют 2,37 млн. куб. м. По расчетам специалистов, этих ресурсов будет достаточно для разработки горнодобывающим предприятием в течение ста лет.

Месторождение расположено в русле Ахтубы. Удобное географическое расположение и хорошая транспортная развязка в районе участка недр обеспечат сбыт и доставку сырья потребителям с наименьшими затратами.

Русловый песок применяется при строительстве объектов берегоукрепления, дорог, изготовлении бетона и строительных растворов.

Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 60 месторождений песка, на 27-и из которых ведется добыча.