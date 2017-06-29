В МФЦ была оформлена первая заявка на участие в проекте «Дальневосточный гектар», который позволяет любому гражданину страны получить в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Жители региона начали проявлять интерес к данной программе. Так, Владимир Белянчев стал одним из первых участников проекта от нашего региона.

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала первого февраля 2017 года. Помощь гражданам в оформлении заявок оказывают многофункциональные центры. В центрах «Мои Документы» помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, выбрать земельный участок, составить электронное заявление и проверить его отправку.

Обладатель «Дальневосточного гектара» может использовать землю для строительства дома, развития животноводства, выращивания сельскохозяйственных культур, а также для ведения бизнеса. На данный момент разработано 30 типовых решений по освоению гектара — все они опубликованы на сайте «надальнийвосток.рф». После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Все желающие обзавестись «Дальневосточным гектаром» могут обратиться в офисы «Мои Документы», где специалисты помогут зарегистрироваться на портале госуслуг, подскажут, как воспользоваться публичной кадастровой картой, чтобы выбрать земельный участок, помогут составить электронное заявление и проверить его отправку.

«Рассмотрение заявки займет не больше 20 дней, после чего будут подготовлены необходимые документы о передаче надела в пользование заявителю. Договор, который поступит в «личный кабинет» на портале госуслуг, необходимо будет подписать в течение 30 дней», — рассказала директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина Змановская.