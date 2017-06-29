Хорошая новость для активных пользователей интернета — дождались, ребята, ещё один мобильный оператор запускает 4G в Волгограде! На этот раз порадовал своих пользователей Tele2, который, кстати, пользуется немалой популярностью в нашем регионе.

Уже сейчас в интернете появляются скрины дисплеев с 4G от волгоградских абонентов Tele2. Оно и не удивительно, долгожданной новинкой просто нельзя не похвастаться!

«Сейчас пока производится точечный технический запуск отдельных базовых станций, официальный запуск намечен на начало августа» — сообщила Живому Волгограду пресс-служба Tele2.

Так что если у вас Tele2 и телефон, который поддерживает 4G, наберитесь каплей терпения — ждать осталось совсем недолго!

Живой Волгоград в свою очередь хочет напомнить, что для того чтобы воспользоваться высокоскоростным интернетом 4G нужно убедиться что ваш смартфон поддерживает LTE в диапазоне 1800МГц

Напомним, что Tele2 пришел В Волгоград в апреле 2015 года. Об этом мы сообщали в нашей статье: «В Волгоград приходит новый сотовый оператор Tele2»