В этом году свыше 94 тысяч детей волгоградского региона отдохнут и поправят здоровье в лагерях и санаториях. На эти цели в бюджете Волгоградской области предусмотрено почти полмиллиарда рублей.

По данным регионального комитета финансов, свыше 30% этой суммы на сегодняшний день уже выделено, летняя кампания своевременно обеспечивается средствами. Для отдыха детей в регионе были открыты 724 детских оздоровительных учреждения, в том числе 33 оздоровительных и три санаторно-оздоровительных лагеря, 680 лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования, а также палаточные и профильные лагеря.

Оздоровительная кампания в области началась вовремя. Все детские лагеря на территории региона работают, смены полностью укомплектованы. Задачи по обеспечению летнего отдыха детей перед профильными ведомствами поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: сиротам, инвалидам, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным. На приобретение для них путевок в санаторные и загородные учреждения отдыха в период оздоровительного сезона региональному комитету социальной защиты населения выделено свыше 180 миллионов рублей.