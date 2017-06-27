В рамках подготовки к ЧМ-2018 «Концессии водоснабжения» завершили работы по подключению строящегося стадиона «Волгоград Арена» к водопроводу. Работы по подведению водопровода к стадиону начались в начале июня. За это время специалисты компании успели произвести земельные работы, проложить 465 метров водопровода диаметром 400 мм методом горизонтально-направленного бурения.

Как пояснил заместитель директора по перспективному развитию и капитальному строительству Жерноков Александр: «В рамках подготовке к ЧМ-2018 нами выполнены условия договора, заключенного с компанией застройщиком. Работы по подключению стадиона ко второму резервному вводу водоснабжения уже завершены. Сегодня ведутся работы по проведению гидравлических испытаний и хлорированию нового участка водовода, а затем будет произведена врезка трубопровода в действующую сеть стадиона. Работы были произведены за рекордные сроки — 2 недели. Считаем, что это один из самых быстрых, но не менее сложных объектов, построенных нами в Волгограде».

Для строительства второго ввода водопровода на стадион использовались трубы «Полипластик» из полиэтилена-100 от завода «Волжские трубы», преимущество которых в том, что они не подвержены коррозии и обрастанию изнутри. Срок службы таких труб — не менее 50 лет.

Стоимость строительства данного объекта составила 4,97 млн.рублей. Завершение работ планируется на середину июля.