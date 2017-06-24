Школьников приглашают принять участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию «Цимлянские барханы — 2017», которые будут проходить в июле. Сейчас природный парк «Цимлянские пески» уже начал прием заявок на участие в соревнованиях от школьников Волгоградской области, а также представителей детских экологических объединений. Соревнования пройдут с 14 по 16 июля в месте массового отдыха «Клинки».

Для участия в состязаниях будут сформированы 8 команд. Каждая команда должна состоять из 3 школьников 12-16 лет (двух мальчиков и девочки) и руководителя. Им предстоит принять участие в нескольких конкурсах: конкурсе «Визитная карточка», где нужно интересно и креативно представить членов команды, конкурсе «Один за всех и все за одного» (туристская полоса препятствий), соревнованиях по спортивному ориентированию, а также эстафете с ориентированием в заданном направлении.

Участники соревнований должны быть снабжены туристским снаряжением, спортивной одеждой и обувью, головными уборами, средствами защиты от кровососущих насекомых, средствами гигиены. Обеспечение питанием и транспортом организатор соревнований — природный парк «Цимлянские пески» — берет на себя. Кроме того, в месте массового отдыха для участников состязаний будут работать водные аттракционы, а сотрудники парка проведут для детей занятия по краеведению и познакомят их с уникальным животным и растительным миром, а также ландшафтным своеобразием природного парка.

Заявки на участие в соревнованиях парк принимает до 05 июля 2017 года. По всем вопросам обращаться в ГБУ ВО «Природный парк «Цимлянские пески» по телефонам 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92 или е-mail: park-2003@mail.ru.