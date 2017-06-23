В рамках празднования Дня молодежи волгоградцев порадуют праздничным концертом, который будет проходить в воскресенье 25 июня. Праздничные мероприятия продлятся в течение всех выходных, но самым ярким станет, конечно же, концерт. Концертная площадка, как обычно, развернется на нижней террасе Центральной набережной ближе к вечеру.

Гости смогут увидеть выступление лучших молодых вокалистов и танцоров города. А изюминкой концерта станет выступление популярной российской певицы Юлианны Карауловой. Приглашенная звезда исполнит свои самые популярные треки и поздравить молодежь региона с праздником.

Большой праздничный концерт состоится 25 июня в 17:00. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места возле сцены. Вас ждет море позитива и заряд положительных эмоций на ближайшие недели.