С Днем молодежи волгоградцев поздравила Юлианна Караулова

В минувшие выходные Волгоград отмечал День молодежи. В честь этого праздника в городе проходило множество мероприятий, были развернуты интерактивные площадки и организованы всяческие развлечения. Но, как обычно, все самые масштабные мероприятия состоялись на центральной набережной города, где вечером для молодежи был организован большой концерт с участием популярной российской певицы Юлианны Карауловой.
Концертная программа стартовала лишь вечером. Но и в течение дня волгоградцам скучать не пришлось. К примеру, жителей города развлекал «Оптимус Прайм», который расхаживал по набережной, фотографировался с желающими и танцевал для публики. Видео с его участием мы нашли в Instagram.
Внимание ❗️💪Сегодня на центральную набережную приземлился Оптимус Прайм!💥 Он прилетел поздравить землян с Днём Молодежи)! 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 Волгоградцы смеялись , 😁обнимались, фотографировались📸 и просто дурачились от души с полюбившемся всем 🤖автоботом! Также #Оптимус пригласил всех землян в кинотеатр "Киномакс" на захватывающий фильм 🎥) Конечно о Трансформерах! ————— А ты уже побывал на премьере? Поделитесь с нами вашими впечатлениями о фильме в комментариях! 👇👇👇 —————- #optimusprime #skazka34 #transformers #instamama #сказка34 #шоутрансформеров #трансформерволгоград #роботволгоград #робот #деньмолодеживолгоград #киномакс #киномаксволгоград #волгоград#трансформеры #оптимуспрайм
Ну а уже вечером состоялся долгожданный концерт. Поклонники Юлианны Карауловой заранее занимали лучшие места возле сцены, чтобы сделать фото и видео с певицей. Певица исполнила свои самые популярные треки и поздравила волгоградскую молодежь с праздником.
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