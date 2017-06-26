С Днем молодежи волгоградцев поздравила Юлианна Караулова

В минувшие выходные Волгоград отмечал День молодежи. В честь этого праздника в городе проходило множество мероприятий, были развернуты интерактивные площадки и организованы всяческие развлечения. Но, как обычно, все самые масштабные мероприятия состоялись на центральной набережной города, где вечером для молодежи был организован большой концерт с участием популярной российской певицы Юлианны Карауловой.

Концертная программа стартовала лишь вечером. Но и в течение дня волгоградцам скучать не пришлось. К примеру, жителей города развлекал «Оптимус Прайм», который расхаживал по набережной, фотографировался с желающими и танцевал для публики. Видео с его участием мы нашли в Instagram.

Ну а уже вечером состоялся долгожданный концерт. Поклонники Юлианны Карауловой заранее занимали лучшие места возле сцены, чтобы сделать фото и видео с певицей. Певица исполнила свои самые популярные треки и поздравила волгоградскую молодежь с праздником.

Это невозможно описать словами. Мурашки. Любовь. Космос. Разрыв. Улет. Спасибо! ♥️♥️♥️ A post shared by Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) on Jun 25, 2017 at 2:01pm PDT