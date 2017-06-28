По улице Советской ведутся работы по замене трубопроводов. На данный момент рабочие уже приступили к монтажу новых труб. Реконструкция пролегающей здесь магистральной теплосети является одним из важнейших мероприятий инвестиционной программы компании «Концессии теплоснабжения».

Работы по замене теплосетей стартовали на этом участке 1 июня. В общей сложности тут будет заменено 4,6 км труб. Сейчас работы ведутся на участке в пределах от ул. 13-Гвардейской до ул. Соколова. Для реконструкции используются предызолированные трубы в пенополиуретановой оболочке. Это современная высококачественная изоляция, которая не разрушается со временем и повышает надежность сети, а кроме того позволяет строить сети безканальным способом, то есть без прокладки бетонного «короба», непосредственно в грунт. Использование труб с ППУ-изоляцией не только удешевляет, но и значительно ускоряет работы. Помимо этого, трубы оснащены встроенной системой автоматического обнаружения прорывов. Данная система позволяет дистанционно обнаружить течь с точностью до двух метров.

Все работы синхронизированы как с дорожными службами Волгограда, так и с «Концессиями водоснабжения», которые во время выполнения ремонта на тепловых сетях ведут реконструкцию участка водопровоодной сети. После обновления коммунальной инфраструктуры дорожные службы приступят к реконструкции дорожного покрытия.

Всего в 2017 году на реконструкцию теплового хозяйства Волгограда будет инвестировано 1,85 млн. рублей.