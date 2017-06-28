Друзья, свершилось! Остановка скоростного трамвая Водоотстой/Автоцентр «отвоевана». Закрывать данную остановку передумали. После обсуждения в соц. сетях и нескольких публикаций в СМИ, включая статью «Живого Волгограда» «Почему нельзя закрывать трамвайную остановку Водоотстой/Автоцентр», «Метротрам» решил не закрывать данную остановку и оставить все как было.

Как сообщает «Комсомольская правда», остановку решено было не закрывать по просьбам жителей. «Если она нужна хотя бы одному человеку, то остановка останется», — пояснили в «Метротраме».

Остановка закрыта не будет. А это значит, местные жители, ученики и учителя близлежащих школ не останутся без удобного транспорта.