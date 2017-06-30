На днях в Волгограде были проведены работы по замене аварийного участка трубопровода длиной 27 метров, которые провела компания «Концессии водоснабжения», чтобы не уничтожать живые деревья.

Как пояснили «Живому Волгограду» в пресс-службе «Концессии водоснабжения», 26 июня в аварийную диспетчерскую поступила заявка на течь из земли по адресу ул. Землянского, 1. При обследовании участка специалисты установили повреждение водовода диаметром 100 мм. Вариантов устранения аварийной ситуации было два: либо спилить деревья над поврежденным участком для доступа к месту порыва, либо заменить весь участок на новый в обход зеленых насаждений. Было принято решение в пользу сохранения целостности деревьев. Согласование земляных работ с представителями смежных служб было проведено без задержек.

С привлечением спецтехники (экскаватор, самосвал «Камаз», илосос) сотрудники аварийной бригады очень оперативно провели замену трубы: вскрыли асфальтобетонное покрытие, раскопали траншею длиной 27 м, заменили задвижку и трубопровод, после чего произвели обратную засыпку котлована. Работы по обновлению водопровода заняли менее 11 часов. Уже после обеда во вторник жители двух домов получили воду из нового трубопровода.