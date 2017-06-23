На период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дню молодежи, в центре города будут временно ограничены движение, остановка и стоянка транспортных средств.

Движение, остановку и стоянку транспорта ограничат:

с 07:00 до 24:00 часов 24 июня по автомобильной дороге улицы Чуйкова в границах от улицы Володарского до переулка Воровского (объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Советской, Набережной им. 62-ой Армии, проспекта им. В.И. Ленина);

с 20:00 часов 24 июня до 23:00 часов 25 июня по автомобильной дороге Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы Степана Разина до улицы 7-й Гвардейской;

по автомобильной дороге улицы Краснознаменской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до Набережной им. 62-й Армии;

по улице Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской;

по улице им. Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской;

по улице Комсомольской в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта им. В.И. Ленина (объезд – по автомобильным дорогам улиц Краснознаменской, Коммунистической, проспекта им. В.И. Ленина).