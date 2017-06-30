На строительной площадке стадиона «Волгоград Арена» рабочие приступили к монтажу вантовой системы кровли, в результате которого конструкция будет прикреплена к компрессионному кольцу, а ее верхняя отметка достигнет 49,5 м. Также продолжаются работы по монтажу подсистемы кровли стадиона, на которой впоследствии будет установлено кровельное покрытие общей площадью 77 тыс. м2.

Специалисты ведут монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, в том числе лифтового оборудования. К настоящему моменту смонтировано 15 из 42 лифтов финского производства (Kone). Продолжается монтаж технологического оборудования инженерных систем футбольного поля — ИТП и станции полива. В помещениях стадиона продолжается отделка — оштукатуривание стен, устройство чернового и чистового пола.

Помимо этого, на площадке ведутся активные работы по благоустройству территории стадиона. Началась отделка гранитом центральной лестницы, ведущей от главной проходной к стадиону, продолжаются работы по укладке тротуарной плитки, ведется организация рельефа. Смонтировано более 30% металлоконструкций постоянного ограждения наружного контура территории стадиона, эти работы ведутся с опережением графика. Ограждение будет представлять собой решетчатую металлическую конструкцию высотой 3 метра, общая длина составит более 1,5 км.

Продолжаются работы по возведению обходной пешеходной эстакады. Завершается строительство входных групп. Строители выполнили стыковку откоса в зоне стадиона с будущей рокадной дорогой и приступили к укреплению откоса объемной георешеткой в виде сот с последующим заполнением щебнем для защиты откоса от разрушений. На строительной площадке «Волгоград Арены» работают более 2000 человек.