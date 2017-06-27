На днях набережная Красноармейского района пополнилась голубыми елями. Молодые хвойные деревья были высажены на месте вырубленных в парке «Юбилейный» напротив памятника В.И. Ленину. Данный парк участвует в ежегодном городском конкурсе «Лучший парк Волгограда».

Напомним, что ещё в прошлом году здесь был проложен поливочный водопровод. И ничто не предвещало того, что фонтан разберут, а многолетние деревья вырубят. Но в этом году это случилось, и многие жители района оказались в недоумении: зачем это сделали. И вот спустя время на месте многолетних рослых деревьев высадили молодые голубые ели, а на месте старого фонтана появился новый.

Всего в парке было высажено 22 саженца, также тут обновили тротуарную плитку, установили новые лавочки и урны. Помимо этого, на месте старого фонтана построили новый современный плоскостной фонтан, оснащенный разноцветной подсветкой. В самое ближайшее время состоится его официальное открытие. Обновленная зеленая площадка будет использоваться для проведения основных районных праздников и массовых мероприятий.