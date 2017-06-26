Экологическая обстановка в Волгограде продолжает желать лучшего. Далеко не все компании заботятся об экологии, но только не «Концессии теплоснабжения». Данная компания с должным внимание относится к этому важному вопросу и планирует дальше продолжать работу по улучшению экологической обстановки в нашем городе. Прежде всего, речь идет об уменьшении вредных выбросов в атмосферу.

В рамках реализации инвестиционной программы «Концессий теплоснабжения», которая предусматривает замену 17 неэффективных и реконструкцию 72 котельных, компания намерена снизит негативное воздействие на окружающую среду. Как показывает практика, старые котельные не только экономически неэффективны, но еще и сильно загрязняют воздух. Установка нового энергоэффективного котлового и насосного оборудования позволяет повысить КПД котельной и снизить объем вредных выбросов в атмосферу.

В этом году «Концессии теплоснабжения» инвестируют средства в строительство блочно-модульной газовой котельной в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Сегодня здесь эксплуатируется мазутная котельная, которая обслуживает 7 многоквартирных домов, 4 социально значимых объектов и 2 прочих потребителя. С переходом на природный газ суммарный годовой выброс загрязняющих веществ уменьшится более чем в 5 раз.

Кроме того, в 2017 году ликвидируется угольная котельная, расположенная в здании Центра досуга и культуры «Родина». Реконструкция системы теплоснабжения внутри здания ведется в рамках муниципального контракта. А «Концессии теплоснабжения» вкладывают 5 млн. рублей в строительство новой сети, чтобы подключить ЦДК «Родина» к центральному отоплению.

Напомним, работу по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду компания начала в прошлом году с ликвидации другой угольной котельной, расположенной в подвале жилого дома в поселке Гумрак. На смену ей пришла современная газовая блочно-модульная котельная. В результате жители поселка получили не только качественное отопление, но и перестали дышать угольной пылью и сажей, ведь вредные выбросы в атмосферу уменьшились в 94 раза! Примечательно, что новая котельная в Гумраке стала первым объектом в Волгограде, который был введен в эксплуатацию в Год экологии в январе 2017.

Всего в этом году объем инвестиций «Концессий теплоснабжения» в коммунальную инфраструктуру города составит 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.