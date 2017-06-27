Для успешного выполнения работы необходимо наличие хорошей техники, особенно когда это касается тяжелых машин. Ведь если одна из них поломается во время ремонта, для её восстановления понадобится немало времени и денег. Именно поэтому компания «Концессии теплоснабжения» начала масштабное обновление парка спецтехники, что является одним из ключевых мероприятий инвестрограммы.

На протяжении долгого времени сотрудники теплосетей были вынуждены работать на устаревших машинах, потому как обновление автопарка не проводилось десятилетиями. Высокий износ техники часто приводил к простою транспорта из-за неисправности и поломок, к снижению работоспособности аварийно-ремонтных бригад, а также к большим затратам как на топливо, так и на ремонт и запчасти.

Как пояснил заместитель директора по обеспечению производства Кирилл Дегтярев: «Конкурсы на поставку машин были объявлены в конце апреля. В настоящее время закуплены 5 новых единиц спецтехники на сумму 20,1 млн. рублей. Также планируется приобрести ещё несколько кранов, грузовых автомобилей, самосвалов, тракторов, фургонов и экскаваторов».

В первую очередь «Концессии теплоснабжения» приобрели три самосвала: маневренные КАМАЗы 43255, а также обладающий высокой проходимостью, вместительным топливным баком и комфортной кабиной для водителя КАМАЗ 65115. Грузоподъемность машин составляет 7,75 тонн и 14,5 тонн соответственно.

Помимо этого были приобретены и автокраны: 16-тонный КАМАЗ КС 35719 и 25-тонный МАЗ КС 55744-1 с телескопической стрелой, способной поднимать трубы на высоту до 21 метра, оснащенный чувствительными рычагами, а также специальной системой контроля безопасности.

Машины проверили в действии на месте. Автокрановщик Паршенко Владимир Васильевич отработал на автокране около 50 лет, и вот что он говорит о новой технике: «Очень приятно, конечно, получить такую машину — автокран. Большое спасибо нашему начальству, которое наконец-то позаботилось о нашем предприятии. Мне кажется, что это пока первый экземпляр в Волгограде, я таких ещё не видел. Мы уже испробовали его в действии, все работает: комфорт, отопление, микроклимат. Очень удобно».

Помимо обновления спецтехники, «Концессии теплоснабжения» внедряют систему диспетчеризации, которая позволит сократить время простоя машин в процессе ремонта объектов теплоснабжения, а также повысить эффективность работы транспортного управления в целом.

Всего в этом году компания планирует приобрести 63 единицы транспорта. Общий объем инвестиций в обновление спецтехники составит 126,8 млн. рублей.