А как давно вы были в кино? Ну да, вопрос так себе, но мы говорим не об обычном кинотеатре, а об автокинотеатре под открытым небом. Да-да, о том самом, куда можно приехать как на машине, так и прийти пешком. Такой кинотеатр имеется в нашем городе и называется он Автокинотеатр «Победа».

Найти его очень просто, он располагается на набережной напротив музея-панорамы «Сталинградская битва». Именно тут, на берегу Волги показывают фильмы на большом экране. К тому же, сейчас кинотеатр работает ежедневно. Показ фильмов проходит в вечернее время, сами понимаете, почему.

Придя сюда пешком, вы сможете посмотреть фильмы совершенно бесплатно, можете принести свой плед или даже раскладной стул, что вам больше по душе. А если решили на авто, пожалуйста, платим 300 рублей и вуаля: вы смотрите кино, сидя в своей машине.

Не знаете еще, куда податься. На наш взгляд это отличный вариант. Ну а вот вам расписание сеансов на ближайшие дни:

30 июня — 02 июля 2017:

В пятницу 30.06.2017 «КИНО на ТРАВЕ»

21:00 — «Ларго Винч: Начало», триллер, приключения, 16+ США

23:00 — «Побег из Шоушенка», драма, 16+ США

В субботу 01.07.2017

21:00 — «Терминал», драма, комедия, 12+ США

23:00 — «Телефонная будка» триллер, 16+ США

В воскресенье 02.06.2017

в 21:00 — » Мечты сбываются «, драма, мелодрама, комедия, 16+ США

23:00 — «Безопасность не гарантируется», драма, мелодрама, комедия, 16+, США.

За новостями автокинотеатра можно следить в их группе в ВК: Автокинотеатр «Победа» Волгоград, Сочи, Москва