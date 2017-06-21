Как развивать бизнес в регионе и насколько важно партнерство

Хочешь быть счастливым — будь им, говорил Козьма Прутков. Перефразируя «классика», можно сказать: хочешь делать бизнес — делай.

Как создать успешную компанию федерального масштаба – изданию «Живой Волгоград» рассказала основатель и директор оптового интернет-магазина одежды Happywear.ru Анастасия Тарасова.

— Анастасия, интернет-ритейл – один из самых динамичных сегментов рынка. Однако он же часто становится кладбищем для разбившихся надежд предпринимателей. Как появился Happywear.ru и что помогло Вам устоять?

— Я в этом бизнесе уже более десяти лет. Мы начинали с прямых продаж. Наша специализация — средний и мелкий опт домашней одежды и белья. В принципе все шло хорошо, но в какой-то момент я поняла, что мы перестали развиваться. Жизнь требует смены формата. Учитывая мировые тенденции, мы решили попробовать формат интернет–магазина. Начинали с офиса в 80 квадратных метров и с пяти человек в штате. Сейчас в компании почти 150 человек, складских помещений — свыше 3,5 тысяч квадратных метров.

Особых секретов ведения бизнеса у меня нет. Главное — создать команду единомышленников, увлеченных одной идей. Все остальное приходит с опытом.

— Какими достижениями в работе Вы особенно гордитесь?

— Мы своим примером показали, что успешный бизнес – не обязательно должен развиваться из Москвы. И не обязательно должен быть связан с добычей сырья (улыбается). Наша компания работает в провинции, но уровень ее отнюдь не провинциальный. И еще — за все время мы потратили на рекламу всего 1500 рублей.

— Насколько мы знаем, Вы не только успешная бизнесвуман, но и счастливая мать. Сложно совмещать эти роли?

— Да, у меня двое прекрасных детей. Честно сказать я не вижу проблем. Важно структурировать свое время, тогда его на все хватит. Успехи на работе вдохновляют не меньше, чем успехи детей. А если у тебя в семье все хорошо, то работать легче, приятнее и главное, продуктивнее.

Хорошо. А если говорить о секретах бизнеса? Они у вас есть?

Секретов наверное нет, есть наработанный годами опыт. Так, партнеры – это главная поддержка и опора современного бизнесмена. Как для ритейлера, который работает с большой географией поставок и заказов, для нас было критично важно найти правильного логистического компаньона. После проб и ошибок на рынке – мы остановили выбор на “Деловых Линиях”. Да, коллеги предоставляют не самый бюджетный сервис, но они надежны как в сроках доставки, так и в сохранности нашей продукции. Кроме того, у них множество дополнительных “бонусов” – как, допустим, трекинг заказов. Как большой клиент мы смогли договориться о хороших скидках. Бизнес- это всегда взаимодействие, взаимопонимание и взаимовыгода. Без этого в современном мире, увы, далеко не уйдешь.

— Анастасия, какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто планирует начать свой бизнес?

— Главное — не сдаваться, не опускать руки и верить в себя, свое дело и свою команду. Честно работать с клиентами. И тогда результат вашей деятельности будет высоко оценен. Ну и, конечно, выбирать надежных партнеров, готовых развиваться и находить совместные решения вместе с вами.