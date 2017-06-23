Для многих лето — это пора отпусков, но только не для работников компании «Концессия теплоснабжения», которые готовятся к предстоящему отопительному сезону. К этому моменту специалисты уже завершили первый этап гидравлических испытаний на сетях теплоснабжения и начали проводить планово-предупредительные ремонты. Сейчас ремонтные работы ведутся на 11 котельных города, еще на 17 объектах они уже завершены. В числе тех, где сейчас активно идет ремонт, — котельная 494-го квартала, одна из крупнейших в Волгограде. Данная котельная обслуживает 196 объектов Советского района: 167 многоквартирных домов, 2 поликлиники и 2 больницы, 7 детских садов, 4 школы, 14 прочих потребителей.

Как пояснил начальник энергорайона №3 Владимир Ковальчук: «Во время плановых работ специалисты ремонтной службы производят замену аварийных участков трубопроводов внутри котельной, ремонт насосного оборудования и запорной арматуры. Кроме того, производится поверка манометров и других контрольно-измерительных приборов, чистка фильтров на газораспределительной установке, а также чистка и обмуровка котлов. Как только работы на котельной завершатся, функциональность оборудования проверят в тестовом режиме, а затем запустят в работу».

Всего в текущий межотопительный период на объектах «Концессии теплоснабжения» в рамках плановых работ предполагается отремонтировать и провести профилактику на 8,5 тысячах единиц оборудования, включая контрольно-измерительные приборы, котлы, моторы сетевых насосов и прочее электрооборудование.

Одновременно с плановым ремонтом оборудования в котельных и ЦТП ведется ремонт и замена поврежденных участков тепловых сетей, выявленных в ходе гидравлических испытаний. Впервые в этом году гидравлические испытания проводятся в усиленном режиме с целью выявления и замены максимального числа ненадежных участков тепловых сетей. Предпринятые меры и своевременный ремонт сетей позволят улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения в осенне-зимний период.

По завершению плановых ремонтов на котельных и реконструкции ряда объектов пройдет второй этап гидравлических испытаний, намеченный на август – сентябрь.

Помимо выполнения производственной программы, частью которой и являются плановые работы на котельных, «Концессии теплоснабжения» приступили к реализации инвестпрограммы. В рамках ее выполнения в 2017 году запланировано строительство 5 новых блочно-модульных котельных, реконструкция 12 котельных и 25 ЦТП, перекладка 22,3 км и строительство 17,6 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций в этом году составит 1,85 млрд. рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.