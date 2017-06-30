Ну что, дамы и господа, вот и подошел к концу первый летний месяц, и уже завтра начнется второй, а, по счастью, вместе с ним и выходные. Не упускайте возможность, ведь лето быстротечно, отдыхайте, наслаждайтесь моментом. А если вам хочется посетить интересное мероприятие, то вы зашли по адресу. «Живой Волгоград», как обычно, подготовил для вас подробный анонс предстоящих мероприятий. Может быть, мы и не знаем обо всех, но «центральные» отметили :-)

30 июня:

16:00 — Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова, открытие выставки Народного художника Российской Федерации Виктора Фетисова;

18:30 — Волгоградский планетарий, празднование Дня астероида;

19:00 — ТРЦ «Акварель», концерт живой музыки «Blues Way»;

21:00 — набережная 62-й Армии напротив музея-панорамы «Сталинградская битва», «Кино на траве» «Ларго Винч: Начало» и «Побег из Шоушенка».

1 июля:

8:00 — пл. Павших Борцов, Фестиваль бреветов (велозаездов на длинную дистанцию) 300/400/600;

8:00 — на территории Фроловского муниципального района Волгоградской области трофи-рейд «Пески Арчеды»;

8:30 — ЦПКиО, йога в парке;

9:00 — музей-панорама «Сталинградская битва», Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км;

11:00 — ТРЦ «Парк Хаус», фестиваль скорости в честь дня ГИБДД;

16:00 — набережная Красноармейского района, Минифест уличных музыкантов;

18:30 — фонтан «Искусство», проект «Встретимся у фонтана».

2 июля:

10:00 — на одном из Ангарских холмов возле СНТ Мирный любительский кубок Волгограда по маунтинбайку;

14:00 — верхняя терраса Центральной набережной, спортивный праздник «Навстречу футболу»;

14:30 — Комсомольский сад, битва на водных пистолетах «Чапай против Штирлица»;

18:00 — на крыше речпорта в чайной «Чай китайской панды», концерт живой музыки 20/15 в #поднебесной;

18:30 — фонтан «Искусство», проект «Встретимся у фонтана».

Вот такие мероприятия вам помогут скоротать предстоящие выходные. Ну а если ни одно мероприятие вам не по душе, то отправляйтесь на пляж — открывать купальный сезон ;-)

Все подробности об этих и других мероприятия вы найдете в нашем Живом Календаре.