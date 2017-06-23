Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал Mezzo live HD приглашают на фестиваль «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург и Сочи. Пригласительные билеты будут разыграны в официальных сообществах «Дом.ru» в «ВКонтакте» http://vk.com/domru_ru, «Одноклассниках» ok.ru/domru.ru/ и Facebook https://www.facebook.com/domru.ru/, начиная с 20 июня. Чтобы получить билеты нужно выбрать город, в котором вы хотели бы пойти на фестиваль, и правильно ответить на вопросы конкурсного поста. В дополнение к билетам на фестиваль в Сочи победителю будет оплачен перелет и проживание в гостинице. Итоги будут подведены 10 июля.

Усадьба Джаз — музыкальный фестиваль под открытым небом, который проходит в России уже 15 лет. Всего за историю фестиваля на нем выступили более 1000 музыкантов со всего мира. В этом году Усадьба Jazz пройдет под знаком ЭКО: акцентом станет экологичное отношение к окружающему миру и собственному сознанию.

«Дом.ru» рад поддержать одно из главных музыкальных событий года и предложить клиентам уникальную возможность стать его участниками. Благодаря каналу Mezzo live HD клиенты «Дом.ru» могут насладиться прямыми трансляциями из ведущих театров мира и концертных площадок, оставаясь дома.

Mezzo live HD – это удивительное сочетание оперы, джаза, классической музыки и балета в формате высокой четкости, которое не оставит равнодушными настоящих меломанов. Самые лучшие классические произведения собраны в одном эксклюзивном телеканале.

Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 213 цифровых телеканалов, сразу 84 из которых транслируются в HD– это максимум среди федеральных операторов связи.